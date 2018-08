Accident mortal pe raza localitatii Vama. Un barbat a murit dupa ce a fost lovit in plin de un autovehicul

Accident mortal pe DN 17, pe raza satului Molid, comuna Vama. Un barbat de 65 de ani si-a pierdut viata dupa ce a fost lovit in plin de un autovehicul. Accidentul a avut loc miercuri, in jurul orei 22.20. Un barbat de 48 de ani, din orasul Gura Humorului, in timp ce conducea autovehiculul marca Peugeot Boxer, in care se mai aflau cinci persoane, din directia municipiul Vatra Dornei spre municipiul Suceava, la un moment dat, intr-o curba periculoasa la dreapta, l-a surprins si accidentat pe barbatul de 65 ani, din comuna Vama. Potrivit soferului, pietonul s-a angajat brusc in traversarea drumului public, prin loc nepermis si fara sa se asigure corespunzator, printr-un loc neiluminat si fara sa poarte imbracaminte cu elemente fluorescent-reflectorizante.In urma accidentului victima a fost proiectata pe carosabil. La fata locului a ajuns un echipaj medical, care din nefericire nu a mai putut face nimic pentru barbat, fiind declarat decesul acestuia. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,00 mg/l alcool pur in aerul expirat si i s-au recoltat mostre biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar de cercetare penal privind infractiunea de ucidere din culpa.