Accident mortal pe raza localitatii Vicovu de Sus. O persoana si-a pierdut viata dupa coliziunea intre trei autoturisme VIDEO

Accident mortal luni dimineata pe raza localitatii Vicovu de Sus. O persoana si-a pierdut viata dupa coliziunea intre trei autoturisme. In accident au fost implicate sase persoane, trei dintre acestea au fost transportate la spital. La fata locului a intervenit modulul SMURD de la Garda de Interventie Vicovu de Sus. In sprijinul pompierilor vicoveni au venit doua echipaje SAJ Radauti si un echipaj SMURD de la Detasamentul de Pompieri Radauti. Potrivit martorilor, in urma accidentului o femeie si-a pierdut viata. Aceasta era pasagera intr-unul din autoturismele implicate in coliziune. Conform politistilor, Hasna Maria, de 45 de ani, din orașul Vicovu de Sus, in timp ce conducea autoturismul marca VW PASSAT, pe strada Calea Cernauti, pe raza oraşului Vicovu de Sus, a pierdut controlul asupra directiei de deplasare, a patruns pe contrasens, intrând in coliziune frontala cu autoturismul marca Volvo, condus regulamentar de Schipor Mihaela-Elena de 41 de ani, care circula din sens opus. Dupa impact, autoturismul marca marca VW PASSAT a intrat in coliziune si cu autoturismul marca Mercedes E220 , condus regulamentar, din sens opus de Belibou Vasile, de 56 ani, dupa care a parasit partea carosabila si oprindu-se intr-un copac. In urma accidentului a rezultat decesul numitei Hasna Elena, de 62 de ani, pasagera pe locul din stanga spate a autoturismul marca marca VW PASSAT și ranirea Hasna Maria, conducatoarea autoturismului, Crut Ileana și Schipor Zamfira, pasagere in autoturismul Passat. Toti cei trei soferi implicati in accident au fost verificati cu etilotestul, rezultatele fiind negative.