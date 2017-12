Accident mortal provocat de un cadru militar, la Parhauti

Barbatul s-a ales cu dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa.

Accident mortal provocat de un cadru militar. Luni, in jurul orei 18.00, un barbat de 30 de ani, din comuna Todiresti, in timp ce conducea autoturismul Mercedes Benz C200, pe D.J. 178A, din directia Todiresti -Costana, in zona satului Parhauti, pe un sector de drum in aliniament s-a angajat in efectuarea unei manevre de depasire, iar in momentul in care se afla pe sensul opus de circulatie a surprins si accidentat o femeie de 64 ani, din comuna Todiresti, care se deplasa pe partea stanga a partii carosabile. In urma accidentului victima a fost proiectata in santul din partea stanga si din cauza leziunilor traumatice suferite aceasta a decedat la locul accidentului. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,16 mg/l alcool pur in aerul expirat, ulterior fiindu-i prelevate mostre biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Conducatorul auto este cadru militar, angajat cu gradul de caporal la unitatea militara UM 01037 Rosu Vatra Dornei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa.