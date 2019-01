Accident pe partia Veverita. O tanara a ajuns la spital

O tanara de 21 de ani, din orasul Brosteni, a ajuns la spital dupa ce a fost accidentata pe partia Veverita, din municipiul Vatra Dornei. Joi seara, aceasta a mers sa schieze impreuna cu mai multi prieteni. Dupa mai multe coborari, tanara, in timp ce se afla pe partie, la aproximativ jumatatea distantei pana la baza, s-a oprit pe margine sa se odihneasca. In acel moment un tanar de 18 ani care schia, nu a observat-o si s-a ciocnit frontal de aceasta. In urma impactului tanara a fost ranita. Ea a primit ingrijiri medicale la fata locului de la o echipa salvamont, fiind ulterior transportata la Spitalul Municipal Vatra Dornei. La unitatea medicala victima a fost diagnosticata cu traumatism toracic si abdominal. In acest caz au fost sesizati politistii care au intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de vatamare corporala din culpa.