Accident pe raza localitatii Burla. Un sofer beat a dat cu autoutilitara peste un pieton si a parasit locul accidentului

Barbatul de 38 de ani avea o alcoolemie de 0,80 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Accident rutier pe raza localitatii Burla, marti noapte. Un sofer beat a dat cu autoutilitara peste un pieton.Dupa impact conducatorul auto a transportat victima la domiciliu, fara sa sesizeze politia despre producerea accidentului.

In timp ce conducea autoutilitara pe un drum comunal, barbat de 38 de ani, din localitatea Burla, a surprins si accidentat un barbat de 51 de ani, din aceeasi localitate, care se deplasa in calitate de pieton in acelasi sens, pe partea stanga a partii carosabile.

Din accident a rezultat ranirea grava a pietonului care a apelat "S.N.U.A.U. 112", solicitand un echipaj de ambulanta pentru a fi transportat la spital.

Ulterior politistii au reusit sa-l identifice pe conducatorul auto.

Cei doi participanti la trafic au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,80 mg/l alcool pur in aerul expirat pentru conducatorul auto si de 0,47 mg/l alcool pur in aerul expirat pentru pieton, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "vatamare corporala din culpa", "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante" si "parasirea locului accidentului de circulatie fara incuviintarea politiei".