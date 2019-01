Accident pe raza localitatii Milisauti. Un copil de zece luni a fost ranit

Accident rutier pe raza localitatii Milisauti, din cauza vitezei. Miercuri, in jurul orei 10.00, in timp ce conducea autoturismul intr-o curba pe DN 2H, pe fondul vitezei neadaptate, o femeie de 28 de ani din judetul Iasi, a parasit partea carosabila si a intrat in coliziune cu gardul unui imobil din zona.

Din accident, a rezultat ranirea unui minor de zece luni, pasager in autoturism, care se afla pe scaunul special destinat copiilor.

Conducatoarea auto a fost testata cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal.