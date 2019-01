Accident pe raza localitatii Vicovu de Jos. O tanara a fost ranita FOTO

Accident rutier pe DN 2H, pe raza comunei Vicovu de Jos, joi seara. In timp ce conducea autoturismul, o femeie de 30 de ani, din municipiul Suceava, a pierdut controlul asupra directiei de mers, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune cu autoturismul condus regulamentar de un tanar de 19 ani, din comuna Bilca. Din accident, a rezultat ranirea unei tinere de 18 ani, din orasul Vicovu de Sus, pasagera in autoturismul condus de femeia de 30 de ani. Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Soferita s-a ales cu dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa.