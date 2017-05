Accident pe strada Marasesti din municipiul Suceava. Un sofer a intrat cu masina intr-un motociclu

In urma accidentului rutier, a rezultat ranirea usoara a barbatului de 37 de ani, care a fost transportat de un echipaj S.M.U.R.D la spital, in vederea acordarii de ingrijiri medicale.

Accident pe strada Marasesti din municipiul Suceava. Luni, in jurul orei 14.00, in timp ce conducea autoturismul pe strada Marasesti din municipiul Suceava, un localnic de 50 de ani a patruns pe sensul opus fara sa se asigure corespunzator, moment in care, a intrat in coliziune cu motociclul condus regulamentar de un barbat de 37 de ani din localitate. In urma accidentului rutier, a rezultat ranirea usoara a barbatului de 37 de ani, care a fost transportat de un echipaj S.M.U.R.D la spital, in vederea acordarii de ingrijiri medicale, fara a ramane internat. Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit dosar penal, ce va fi solutionat procedural.