Accident produs de un sofer beat, la Sucevita. Ce alcoolemie avea

In urma accidentului doua autoturisme au fost avariate.

Accident produs de un sofer beat. Sambata, in jurul orei 20.00, in jurul orei 20.00, un barbat de 60 ani, din comuna Sucevita, in timp ce conducea autoturismul pe DN 17 A, pe raza localitatii, a patruns pe contrasens si a acrosat un autoturism care circula regulamentar din sens opus, condus de un barbat de 61 ani, din municipiul Radauti, producandu-se avarii la ambele autoturisme. Conducatorii celor doua autoturisme au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ in cazul barbatului de 61 ani, iar in cazul celui de 60 de ani rezultatul a fost de 0,69 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care acestuia i s-au recoltat probe biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspecut savarsirii infractiunii de "conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influenta alcoolului", urmand a se dispune procedural.