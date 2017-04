Accident produs de un sofer de 76 de ani, la Capu Campului. Barbatul era beat

Barbatul a pierdut controlul asupra directiei, a parasit partea carosabila spre partea dreapta, unde a intrat in coliziune frontala si laterala cu mai multi puieti de arbori

Un barbat de 76 ani, din orasul Gura Humorului, in timp ce conducea autoturismul, duminica, in jurul orei 18.30, pe DJ 177C, la km 2+600 m, in exteriorul localitatii Capu Campului, avand directia de deplasare Valea Moldovei catre Gura Humorului, din cauza neadaptarii vitezei la conditiile de drum in curba la stanga, pe fondul consumului de bauturi alcoolice, a pierdut controlul asupra directiei de deplasare. Autoturismul a parasit partea carosabila spre partea dreapta, unde a intrat in coliziune frontala si laterala cu mai multi puieti de arbori. In urma impactului a rezultat vatamarea corporala usoara a conducatorului auto, care a fost transportat la Spitalul Orasenesc Gura Humorului de unde a fost transferat la Spitalul Judetean Suceava, pentru investigatii amanuntite. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,64 mg/l alcool pur in aerul expirat si i s-au recoltat mostre biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal privind infractiunile de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului" si "vatamare corporala din culpa".