Accident produs de un tanar beat care a fugit de la locul faptei, la Stroiesti

Tanarul de 27 de ani avea o alcoolemie de 1,05 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Un tanar din Stroiesti s-a urcat mort de beat la volan si a provocat un accident rutier. Duminica dupa-amiaza, tanarul de 27 de ani, in timp ce conducea autoturismul pe DC Boruseni, de pe raza comunei Stroiesti, ajungand la intersectia cu DJ 209D, nu a acordat prioritate autoturismului condus in mod regulamentar de un barbat de 24 de ani, din comuna Stroiesti, intrand in coliziune cu acesta si proiectandu-l in gardul unui imobil din zona. Dupa accident soferul de 27 de ani a parasit locul producerii accidentului. Din accident a rezultat ranirea conducatorului auto de 24 de ani care a fost transportat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Conducatorul auto vinovat de producerea evenimentului rutier s-a prezentat ulterior la locul producerii accidentului. Ambii soferi au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ in cazul barbatului de 24 de ani si de 1,05 g/l alcool pur in aer expirat in cazul celuilalt conducator auto. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de vatamare corporala din culpa, parasirea locului accidentului ori modificarea sau stergerea urmelor acestuia si conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante, ce va fi solutionat procedural.