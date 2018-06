Accident provocat cu politistii pe urma, la Vicovu de Sus. Un tanar beat s-a izbit cu masina intr-un gard

Urmarit de politisti, un tanar beat s-a izbit cu masina intr-un gard. In noaptea de vineri spre sambata, in timp ce acționa pe raza orașului Vicovu de Sus, o patrula de poliție a efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism care circula din direcţia Putna spre localitatea Bivolarie, insa, conducatorul auto nu s-a conformat, motiv pentru care s-a procedat la urmarirea acestuia pe o distanța de aproximativ doi kilometri. La un moment dat tanarul de la volan a pierdut controlul asupra direcției de mers si s-a izbit intr-un gard, fiind prins si imobilizat de polițisti.Conducatorul auto a fost identificat ca fiind un localnic de 21 de ani, acesta recunoscand și regretand faptul ca a incercat sa fuga, deoarece se afla sub influența bauturilor alcoolice. Intrucat emana halena alcoolica, tanarul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,77 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Polițiștii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de "conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe", ce va fi soluționat procedural.