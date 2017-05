Accident provocat de o soferita de 71 de ani, pe Calea Unirii FOTO

Cei doi conducatori auto implicati in accident au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative in ambele cazuri.

Accident provocat de o soferita de 71 de ani. Vineri, ora 11.30, in timp conducea autoturismul pe strada Calea Unirii din municipiul Suceava, la iesirea dintr-o parcare, o femeie de 71 de ani, din localitate nu a acordat prioritate de trecere autoutilitarei cu semiremorca condusa de un tanar de 24 de ani, din judetul Buzau, intrand in coliziune cu aceasta. In urma impactului, cei doi conducatori auto au declarat ca nu au suferit leziuni, ci au rezultat doar pagube materiale, evenimentul rutier fiind solutionat procedural ca si tamponare.Ulterior, in jurul orei 18.30, conducatoarea auto de 71 de ani s-a deplasat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale, intrucat acuza dureri la nivelul corpului.Cei doi conducatori auto implicati in accident au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative in ambele cazuri. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.