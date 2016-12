Accident provocat de un adolescent beat si fara permis, la Malini

Baiatul de 16 ani, din comuna Malini, avea o alcoolemie de 0,58 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Accident provocat de un adolescent beat si fara permis.Luni, ora 17.42, Sectia 7 Politie Rurala Malini a fost sesizata prin "S.N.U.A.U 112" despre faptul ca, pe raza comunei Malini, s-a produs un accident rutier. Din primele cercetari, politistii au stabilit faptul ca, profitand de neglijenta proprietarului unui autovehicul, care i-a inmanat cheile verisorului sau pentru a-si lua o haina din interior, un adolescent de 16 ani, din comuna Malini, ce nu poseda permis de conducere, s-a urcat la volan si a condus autoturismul pe DJ 209B din localitate. la un moment dat baiatul a pierdut controlul asupra directiei de mers si a acrosat un autoturism parcat regulamentar. Din accident, a rezultat doar avarierea celor doua autoturisme. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,58 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "conducerea unui vehicul fara permis de conducere", "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante" si "furt in scop de folosinta", ce va fi solutionat procedural.