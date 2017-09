Accident provocat de un carutas beat in comuna Mitocu Dragomirnei

Barbatul de 50 de ani avea o alcoolemie de 0,61 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Accident provocat de un carutas beat. Marti, ora 17.20, in timp ce conducea atelajul hipo pe strada Anastasie Crimca din comuna Mitocu Dragomirnei, un localnic de 50 de ani, s-a angajat in depasirea unui autoturism care stationa pe partea dreapta a carosabilului, fara sa se asigure corespunzator, moment in care a intrat in coliziune laterala cu autoturismul condus regulamentar din sens opus de un barbat de 44 de ani, din aceeasi localitate. In urma impactului, conducatorul atelajului hipo s-a dezechilibrat si a cazut pe partea carosabila, suferind leziuni. Acesta a fost transportat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Cei doi participanti la trafic au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ pentru conducatorul auto si de 0,61 mg/l alcool pur in aerul expirat, pentru conducatorul atelajului hipo, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.