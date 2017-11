Accident provocat de un carutas beat, la Campulung Moldovenesc

In urma accidentului un barbat de 56 de ani a fost ranit.

Accident provocat de un carutas beat. Marti dimineata, in timp ce conducea autoutilitara pe strada Calea Bucovinei din municipiul Campulung Moldovenesc, un barbat de 38 de ani din judetul Bistrita Nasaud, a intrat in coliziune cu atelajul hipo condus de un localnic de 58 de ani, care circula pe strada Vasile Carlova si care, ajuns la intersectia cu strada Calea Bucovinei, nu a respectat semnificatia indicatorului "STOP" si a patruns in intersectie fara sa acorde prioritate de trecere autoutilitarei. In urma accidentului, a rezultat ranirea usoara a unui barbat de 56 de ani, din municipiul Campulung Moldovenesc, pasager in caruta, care a fost transportat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Cei doi participanti la trafic au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ pentru conducatorul auto si de 1,24 mg/l alcool pur in aerul expirat, pentru carutas, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.