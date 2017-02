Accident provocat de un sofer beat, in municipiul Suceava

Barbatul de 58 de ani a refuzat sa se supuna testarii cu aparatul etilotest, motiv pentru care, a fost condus la spital, unde, a refuzat si recoltarea de probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

Accident provocat de un sofer beat. Politia municipiului Suceava a fost sesizata prin "S.N.U.A.U. 112" despre faptul ca, pe strada Mircea Septilici din localitate, a avut loc o tamponare, iar conducatorul auto vinovat de producerea evenimentului, se afla sub influenta bauturilor alcoolice. Din primele cercetari, politistii au stabilit faptul ca, marti, in jurul orei 16.00, un localnic de 58 de ani a condus autoturismul pe strada Mircea Septilici, iar la intersectia cu strada Mihail Sadoveanu, nu a acordat prioritate de trecere autoturismului condus regulamentar de un barbat de 62 de ani, tot din municipiul Suceava, cele doua vehicule tamponandu-se. Conducatorul auto de 62 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Conducatorul auto de 58 de ani, vinovat de producerea accidentului si aflat in stare de ebrietate, a refuzat sa se supuna testarii cu aparatul etilotest, motiv pentru care, a fost condus la spital, unde, a refuzat si recoltarea de probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "refuz sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei", ce va fi solutionat procedural.