Accident provocat de un sofer beat pe raza localitatii Stulpicani

Politia orasului Frasin a fost sesizata prin "S.N.U.A.U. 112", marti dupa-amiaza, despre faptul ca, pe raza comunei Stulpicani s-a produs un eveniment rutier soldat cu pagube materiale, iar conducatorul auto este baut.

Politistii deplasati la fata locului au identificat pe strada Molid din comuna Stulpicani, autoturismul condus de un localnic de 62 de ani care prezenta avarii ca urmare a coliziunii cu temelia de beton a gardului unui imobil.

Politistii i-au solicitat conducatorului auto sa se supuna testului cu aparatul alcooltest, insa acesta nu l-a putut finaliza, motiv pentru care, a fost condus la spital, unde, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante".