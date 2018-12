In urma accidentului un sofer de 42 de ani, din comuna Ipotesti, a fost ranit.

Accident provocat de un sofer care a trecut pe culoarea rosie a semaforului. Duminica dupa amiaza, in jurul orei 14.30, in timp ce conducea autoturismul pe strada Calea Unirii din municipiul Suceava, ajuns la intersectia cu strada Traian Vuia, un barbat de 34 de ani din comuna Vadu Moldovei, a trecut pe culoarea rosie a semaforului electric, moment in care, a intrat in coliziune cu autoturismul condus regulamentar de un barbat de 42 de ani, din comuna Ipotesti.

Din accident, a rezultat ranirea conducatorului auto de 42 de ani.

Cei doi soferi au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

Soferul vinovat de producerea accidentului s-a ales cu dosar penal.