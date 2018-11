Accident provocat de un sofer de 73 de ani, in municipiul Suceava

In urma accidentului doua persoane au fost ranite.

Accident provocat de un sofer in varsta de 73 de ani. Evenimentul rutier a avut loc pe strada 22 Decembrie 1089, din municipiul Suceava, miercuri seara. Barbatul de 73 de ani, din comuna Ipotesti, in timp ce conducea autoturismul, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a intrat in coliziune cu autoturismul condus din sens opus de un localnic de 61 de ani.

Din accident, a rezultat ranirea conducatorului auto de 73 de ani si a unei femei de 71 de ani, din comuna Ipotesti, pasagera in autoturismul condus de acesta. Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Soferul vinovat de producerea accidentului s-a ales cu dosar penal.