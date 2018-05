Accident rutier cu cinci victime. O soferita a acrosat cu masina gardul unui imobil, dupa care s-a rasturnat

Femeia a pierdut controlul asupra directiei de mers dupa ce a depasit un utilaj agricol.

Accident rutier cu cinci victime pe raza localitatii Vadu Moldovei, sambata dimineata. In timp ce conducea autoturismul pe DN 2, o femeie de 29 de ani, din judetul Galati, a depasit un utilaj agricol, iar la revenirea pe banda de deplasare, a pierdut controlul asupra directiei de mers, a parasit partea carosabila si a acrosat gardul unui imobil, dupa care s-a rasturnat. In urma accidentului, a rezultat ranirea conducatoarei auto, a doi barbati de 30 si de 63 de ani si a doi minori de 6 ani, toti din judetul Galati, pasageri in autoturism. Soferita a fost testata cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.