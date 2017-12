Accident rutier cu doua victime, din cauza unui sofer care nu a acordat prioritate de trecere, in municipiul Suceava FOTO

Ambii conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest rezultatele fiind 0,00 mg/l alcool pur in aerul expirat si li s-au recoltat mostre biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei.

Accident rutier cu doua victime. Duminica, ora 10.45, un barbat de 66 ani, din municipiul Suceava, a condus autoturismul din parcarea Selgros Suceava spre strada Cernauti si in intersectia cu strada Cernauti nu a acordat prioritate de trecere autoturismului condus regulamentar dinspre cartierul Itcani de un barbat de 31 de ani, din municipiul Suceava, intrand in coliziune laterala cu acesta. In urma evenimentului rutier a rezultat vatamarea corporala usoara a doua persoane, respectiv a conducatorului auto de 31 de ani si a pasagerului de pe bancheta stanga spate din acelasi autoturism respectiv, un barbat de 35 de ani, din municipiul Suceava. Ambii conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest rezultatele fiind 0,00 mg/l alcool pur in aerul expirat si li s-au recoltat mostre biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal privind infractiunea de "vatamare corporala din culpa".