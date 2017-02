Accident rutier cu doua victime din cauza unui sofer care nu a acordat prioritate de trecere, la Granicesti

Soferul s-a ales cu dosar penal pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa.

Accident rutier cu doua victime din cauza unui sofer care nu a acordat prioritate de trecere. Miercuri, in jurul orei 13.00, un barbat de 37 de ani, din comuna Sucevita, in timp conducea pe DN2 din directia Siret spre Suceava, auto marca VW Passat, in intersectia cu DN 2 H, a fost acrosat de autoturismul marca Dacia Logan, al carui conducator auto, un barbat de 38 de ani, din comuna Hantesti, nu i-a acordat prioritate de trecere. In urma accidentului ambii conducatori auto au suferit leziuni minore si au fost transportati la Spitalul Suceava. Barbatul de 38 de ani a suferit un traumatism cranio-cerebral si contuzie coloana cervicala in timp ce celalalt barbat un traumatism cranio-facial. Cei doi soferi au fost testati cu aparatul etilotest rezultatul fiind negativ in ambele cazuri si li s-au recoltat probe biologice de sange in vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa.