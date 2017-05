Accident rutier cu doua victime, din cauza vitezei, la Molid

Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "vatamare corporala din culpa", cercetarile fiind continuate de politisti pentru solutionarea procedurala a cauzei.

Accident rutier cu doua victime, din cauza vitezei. Duminica, in jurul orei 06.00, in timp ce conducea autoturismul intr-o curba deosebit de periculoasa pe DN 17, pe raza localitatii Molid, un tanar de 21 de ani din orasul Frasin, nu a adaptat viteza la conditiile de drum, a pierdut controlul asupra directiei de mers, dupa care, a parasit partea carosabila . In urma accidentului, au fost raniti usor doi tineri de 19 si 26 de ani, ambii din orasul Frasin, pasageri in autoturism. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "vatamare corporala din culpa", cercetarile fiind continuate de politisti pentru solutionarea procedurala a cauzei.