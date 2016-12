Accident rutier cu doua victime dupa ce o soferita a patruns cu masina pe contrasens, la Radauti

Conducatorii auto au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ in cazul soferitei si de 0,06 mg/l alcool pur in aerul expirat in cazul barbatului de 58 de ani, dupa care li s-au recoltat probe biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei.

O soferita de 45 de ani, din orasul Milisauti, in timp ce conducea autoturismul, joi dimineata, in jurul orei 07.30, pe strada Calea Bucovinei din municipiul Radauti, a folosit instalatia de spalare a parbrizului, moment in care lichidul a inghetat pe parbriz. Din cauza lipsei vizibilitatii, femeia a pierdut controlul asupra directiei de mers si a patruns pe sensul opus de mers, unde a intrat in coliziune frontala cu autoturismul Dacia 1310, condus regulamentar de un barbat de 58 ani, din localitate. Din accident a rezultat vatamarea corporala usoara a soferului precum si a unui barbat de 47 de ani, pasager in autoturismul condus de acesta. Conducatorii auto au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ in cazul soferitei si de 0,06 mg/l alcool pur in aerul expirat in cazul barbatului de 58 de ani, dupa care li s-au recoltat probe biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei.