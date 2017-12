Accident rutier cu doua victime dupa o depasire, la Dumbraveni FOTO

Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

Accident rutier cu doua victime dupa o depasire. Sambata, ora 14.35, in timp ce conducea autoturismul pe DN 29, in afara localitatii Dumbraveni, un tanar de 23 de ani, din judetul Botosani, s-a angajat in efectuarea manevrei de depasire a autoturismului condus de un tanar de 21 de ani, din comuna Comanesti, care a efectuat un viraj la stanga pentru a patrunde in incinta unei societati comerciale, cele doua vehicule intrand in coliziune. Din accident, a rezultat ranirea usoara a conducatorului auto de 21 de ani si a unei femei de 46 de ani, din judetul Botosani pasagera in celalalt autoturism. Victimele au fost transportate cu ambulanta la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "vatamare corporala din culpa".