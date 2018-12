Accident rutier cu doua victime in afara localitatii Horodnic de Sus FOTO

Accident rutier cu doua victime pe DN 17 A, in afara comunei Horodnic de Sus, luni dupa amiaza. Un tanar de 21 de ani, din comuna Sucevita, s-a angajat in depasirea autoturismului condus de un barbat de 28 de ani, din comuna Marginea, fara sa se asigure ca poate efectua manevra in conditii de siguranta, carosabilul fiind acoperit cu gheata si zapada, ocazie cu care, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a acrosat autoturismul depasit, dupa care, a intrat in coliziune cu cioata unui copac de pe marginea drumului.

Potrivit politistilor, in urma impactului, a rezultat ranirea usoara a doi minori de 8 si 13 ani, ambii din comuna Sucevita, pasageri in autoturismul condus de barbatul de 21 de ani.

Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au prelevat mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal.