Accident rutier cu doua victime in localitatea Ilisesti. Luni, ora 19.00, in timp ce conducea autoutilitara pe DN 17, in localitatea Ilisesti, un barbat de 32 de ani din municipiului Suceava s-a angajat in depasirea autovehiculului condus de un barbat de 43 de ani, tot din municipiul Suceava, care rula in fata autoutilitarei si care, a efectuat un viraj la stanga pe un drum lateral, moment in care, a intrat in coliziune cu acesta. In urma impactului, a rezultat ranirea usoara a conducatorului auto de 43 de ani si a unei femei de 48 de ani din comuna Darmanesti, pasagera in autoturismul condus de acesta. Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.