Accident rutier cu doua victime in municipiul Suceava FOTO

Un barbat si o femeie au fost transportati la Spitalul Judetean Suceava.

Accident rutier cu doua victime, vineri dimineata, pe strada Cernauti, din municipiul Suceava, in zona Selgros, dupa ce doua autoturisme au intrat in coliziune. Un barbat de 40 de ani, din comuna Darmanesti, in timp ce conducea autoturismul marca VW Caddy, pe strada Cernauti din municipiul Suceava, a efectuat viraj la stanga pentru a intra in parcarea de la magazinul Selgros, nu a acordat prioritate de trecere, intrand in coliziune cu autoturismul marca Skoda Fabia, care circula regulamentar, dinspre strada Traian Vuia catre Itcani, condus de un barbat de 43 ani, din municipiul Suceava. In urma evenimentului rutier a rezultat vatamarea corporala usoara a doua persoane, respectiv a soferului de 40 de ani si a unei femei de 35 de ani, din comuna Patrauti, pasagera in autoturismul VW Caddy. La fata locului au ajuns pompierii cu un modul SMURD dar si un echipaj S.A.J iar cele doua victime au fost transportate la Spitalul Judetean Suceava. Conducatorii celor doua autoturisme au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative si le-au fost prelevate mostre de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa.