Accident rutier cu doua victime la Cumparatura. Soferul vinovat a parasit locul faptei FOTO

Accident rutier cu doua victime pe DN 2, pe raza localitatii Cumparatura, miercuri seara. Un barbat de 30 de ani, din comuna Slatina, in timp ce conducea ansamblul de vehicule format din autoutilitara si remorca, ajuns la km 424+900 m, s-a angajat in depasirea autoturismului marca Mercedes-Benz, iar la reintrarea pe banda nu s-a asigurat corespunzator si a acrosat cu remorca autovehiculul respectiv. In urma impactului, autoturismul marca Mercedes-Benz, condus de o femeie de 38 ani, din judetul Botosani, a parasit partea carosabila. Dupa producerea evenimentului rutier, soferul autoutilitarei si-a continuat deplasarea, fiind identificat pe DJ 209 A, pe raza localitatii Cornu Luncii. In urma accidentului a rezultat vatamarea soferitei si a unui barbat de 49 de ani, din judetul Botosani, pasager in autoturismul acesteia. Conducatorii auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ in ambele cazuri, iar la Spitalul Judetean Suceava li s-au recoltat mostre biologice de sange in vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. Cercetarile sunt continuate sub aspectul savarsirii infractiunilor de "vatamare corporala din culpa" si "parasirea locului accidentului ori modificarea sau stergerea urmelor acestuia".