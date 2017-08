Accident rutier cu doua victime la Dolhasca. Un adolescent s-a urcat baut la volan si s-a izbit cu masina intr-un stalp de electricitate

Baiatul de 16 ani s-a ales cu dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de vatamare corporala din culpa, parasirea locului accidentului fara incuviintarea organelor de politie si conducerea pe drumurile publice a unui vehicul de catre o persoana care nu poseda permis de conducere.

Accident rutier cu doua victime la Dolhasca, dupa ce un adolescent s-a urcat la volan. Duminica, in jurul orei 04.00, baiatul de 16 ani in timp ce conducea autoturismul marca Opel, pe DJ 208 S, in localitatea Gulia, orasul Dolhasca, pe fondul neadaptarii vitezei, a pierdut controlul asupra directiei de mers, a parasit partea carosabila si a intrat in coliziune cu un stalp de elctricitate situat pe partea stanga a drumului. Din accident a rezultat vatamarea corporala a adoloscentului si a unui tanar de 25 de ani, din Dolhasca, proprietarul autoturismului, pasager pe scaunul din dreapta fata, care au plecat de la fata locului, fiind identificati ulterior de politisti. Adolescentul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,39 mg/l alcool pur in aerul expirat si i s-au prelevat mostre biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Acesta s-a ales cu dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de vatamare corporala din culpa, parasirea locului accidentului fara incuviintarea organelor de politie si conducerea pe drumurile publice a unui vehicul de catre o persoana care nu poseda permis de conducere. Proprietarul autoturismul a fost testat si el cu aparatul etilotest rezultatul fiind de 0,12 mg/l alcool pur in aerul expirat. Acesta s-a ales si el cu dosar penal pentru comiterea infractiunii de incredintarea unui vehicul pentru a fi condus unei persoane care nu poseda permis de conducere.