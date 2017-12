Accident rutier cu doua victime la Milisauti, din cauza vitezei VIDEO

Politistii au intocmit in cauza dosar penal pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa.

Accident rutier cu doua victime la Milisauti, din cauza vitezei. Marti, in jurul orei 23.00, un tanar de 21 ani, din comuna Fratautii Noi, conducea autoturismul marca Volvo pe DN 2H, pe raza orasului Milisauti, din directia municipiului Radauti spre municipiul Suceava. In autoturism se aflau ca pasageri o tanara de 22 de ani, din municipiul Radauti, si un tanar de 29 de ani, din municipiul Suceava. La un moment dat, conducatorul auto nu a adaptat viteza pe un sector de drum in curba la stanga, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a parasit partea carosabila. In urma coliziunii soferul si tanarul de 29 de ani au fost raniti.Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,00 mg/l alcool pur in aerul expirat si i s-a recoltat probe de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa.