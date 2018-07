Accident rutier cu doua victime la Ratos

Accident rutier, luni dimineata, pe DN 2, in zona Ratos. Un autoturism s-a rasturnat in afara carosabilului. In urma evenimentului rutier au rezultat doua victime. Una dintre ele a ramas incarcerata si a fost extrasa de catre persoanele aflate la fata locului, pana la sosirea echipajului de descarcerare de la Garda de Interventie Siret. Ranitii au fost preluati pentru evaluare medicala de catre doua echipaje SAJ. Cei doi au fost transportati la UPU Suceava. Politistii urmeaza sa stabileasca circumstantele in care s-a petrecut accidentul.