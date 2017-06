Accident rutier cu doua victime la iesire din Suceava spre Mitocu Dragomirnei FOTO

Doua persoane au fost ranite si un autoturism s-a rasturnat pe un camp.

Accident rutier duminica, in jurul orei 12.00, la iesire din Suceava spre Mitocu Dragomirnei. In urma coliziunii intre doua autovehicule, doua persoane au fost ranite si un autoturism s-a rasturnat pe un camp.Modulul SMURD al Detasamentului de Pompieri Suceava, cu o autospeciala pentru descarcerare si doua ambulante SMURD(TIM si B2), au intervenit la locul accidentului. In urma impactului, un autoturism s-a rasturnat in afara partii carosabile. Nu au fost persoane incarcerate. Doua femei, cu varste de 44 si 62 de ani, au primit ingrijiri medicale la fata locului, dupa care au fost transportate la Unitatea de Primire Urgente a Spitalului judetean Suceava, pentru investigatii suplimentare si tratament de specialitate. Politistii fac cercetari in acest caz pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului.