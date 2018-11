Accident rutier cu doua victime la iesirea din Falticeni spre Suceava, marti seara. Doua persoane au fost ranite dupa ce autoturismul in care se aflau a iesit in afara partii carosabile. La fata locului au ajuns mai multe echipaje medicale. Victimele au primit ingrijiri medicale la fata locului, dupa care una dintre acestea a fost transportata la Spitalul Municipal Falticeni. Politistii fac cercetari pentru a stabili circumstantele in care s-a petrecut accidentul.