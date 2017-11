Accident rutier cu doua victime. Un sofer a intrat cu masina intr-o caruta

Carutasul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind de 0,40 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Accident rutier cu doua victime.Luni, in jurul orei 20.00, in timp ce conducea autoturismul pe un DC neclasificat din comuna Comanesti, un localnic de 35 de ani a patruns in intersectia cu DJ 178, fara sa se asigure si fara sa acorde prioritate de trecere atelajului hipo neinregistrat, condus de un tanar de 27 de ani, din aceeasi localitate, care circula pe drumul prioritar, intrand in coliziune cu acesta. Din accident, a rezultat ranirea usoara a unei femei de 26 ani si a unui minor de opt ani, ambii localnici, pasageri in autoturism. Cei doi participanti la trafic au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ pentru conducatorul auto si de 0,40 mg/l alcool pur in aerul expirat, pentru carutas, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.