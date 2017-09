Accident rutier cu o victima din cauza unui sofer care nu s-a asigurat intr-o depasire, la Adancata

O fetita de zece ani a fost ranita si a fost transportata la spital.

Accident rutier cu o victima din cauza unui sofer care nu s-a asigurat intr-o depasire. Marti, in jurul orei 07.00, in timp ce conducea autoturismul pe DN 29A, pe raza localitatii Adancata, un barbat de 39 de ani din judetul Botosani nu s-a asigurat corespunzator la efectuarea depasirii unei autoutilitare, ocazie cu care a intrat in coliziune cu autoturismul condus de un barbat de 42 de ani din judetul Botosani, aflat in fata si care efectua manevra de viraj la stanga pentru a intra in curtea unei societati comerciale. In urma accidentului, a rezultat ranirea usoara a unei fetite de zece ani din judetul Botosani, pasagera in autoturismul condus de barbatul de 39 de ani, care a fost transportata la spital pentru ingrijiri medicale. Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politisti au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.