Accident rutier cu o victima, dupa ce un sofer a facut un viraj fara sa se asigure. Evenimentul rutier a avut loc duminica seara, in jurul orei 19.30, pe DN 17, in afara municipiului suceava. Un barbat de 48 de ani, din judetul Suceava, in timp ce conducea autoturismul, a efectuat un viraj la stanga catre un teren viran invecinat DN 17, fara sa se asigure, ocazie cu care, a fost acrosat de autoturismul condus de un barbat de 29 de ani, din orasul Gura Humorului. Din accident, a rezultat ranirea unei femei de 29 de ani din orasul Gura Humorului, pasagera in autoturismul condus de barbatul de 29 de ani, care a fost transportata la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal cercetarile fiind continuate pentru stabilirea tuturor imprejurarilor producerii accidentului.