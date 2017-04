Accidentul a avut loc pe strada Iacob Zadik din municipiul Radauti.

Accident rutier cu o victima, dupa ce un sofer a ignorat semnul "Oprire". Duminica, in jurul orei 18.40, in timp ce conducea autoutilitara, pe strada Iacob Zadik, din municipiul Radauti ajungand la intersectia cu strada Calea Cernauti, un barbat de 57 de ani, din judetul Botosani, nu a respectat semnificatia indicatorului "Oprire" si a patruns in intersectie, fara sa acorde prioritate de trecere autoturismului condus regulamentar de o femeie de 58 de ani din orasul Siret, intrand in coliziune cu acesta. In urma impactului, a rezultat ranirea usoara a conducatoarei auto.Cei doi soferi au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.