Accident rutier cu o victima in municipiul Suceava

In urma accidentului o tanara de 23 de ani a fost ranita si a fost transportata la Spitalul Judetean Suceava.

Accident rutier cu o victima din cauza unui sofer care nu a pastrat distanta regulamentara in mers. Luni, in jurul orei 11.30, un sofer de 55 de ani, din judetul Neamt, conducea autoutilitara marca Iveco, pe b-dul 1 Decembrei 1918, din municipiul Suceava. In momentul in care barbatul a ajuns in intersectia semaforizata cu strada Bistritei, nu a pastrat distanta suficienta fata de autoturismul marca VW Polo, care circula in fata sa, condus de o femeie de 65 ani, din comuna Malini, intrand in coliziune fata spate cu acesta. In urma impactului intre cele doua vehicule, o tanara de 23 ani din Malini, pasagera in autoturismul marca VW, a suferit leziuni usoare fiind transportata la Spitalul Judetean Suceava. Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest rezultatele fiind negative si le-au fost recoltate mostre biologice de sange in vederea stbilirii alcoolemiei.