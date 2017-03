Cei doi soferi au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

Accident rutier cu o victima in municipiul Suceava. Marti, ora 20.45, in timp ce conducea autoturismul pe strada 22 Decembrie din Suceava, un tanar de 18 ani din comuna Todiresti, s-a angajat in depasire si a intrat in coliziune cu autoturismul condus de un tanar de 25 de ani din municipiul Suceava care circula in aceeasi directie si care, a efectuat virajul la stanga, fara sa semnalizeze si sa se asigure corespunzator. Din accident, a rezultat ranirea conducatorului auto de 25 de ani, care a fost transportat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Cei doi soferi au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.