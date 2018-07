Accident rutier cu o victima la Vatra Dornei, dupa o depasire neregulamentara

ccident rutier pe strada Mihai Eminescu, din municipiul Vatra Dornei, miercuri, in jurul orei 13.20. O soferita de 46 de ani, din comuna Panaci, pe fondul efectuarii unei manevre neregulamentare de depasire, a acrosat un localnic de 41 de ani, care se deplasa pe carosabil cu bicicleta electrica pentru persoane cu dizabilitati si care, a efectuat un viraj la stanga. Initial, din accident, nu au rezultat victime, barbatul de 41 de ani si conducatoarea auto prezentandu-se la politie, dar, ulterior, intrucat acuza dureri, barbatul s-a deplasat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Femeia a fost testata cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.