Accident rutier cu o victima provocat de un sofer beat, la Volovat

Accident rutier cu o victima provocat de un sofer beat. Evenimentul rutier a avut loc pe DJ 178, din comuna Volavat, joi dupa amiaza. In timp ce conducea autoturismul, un localnic de 36 de ani nu a pastrat distanta regulamentara si a intrat in coliziune cu o autoutilitara oprita pe partea dreapta a partii carosabile.

Din accident, a rezultat ranirea unei femei de 37 de ani, din comuna Volovat, care se afla langa autoutilitara impreuna cu un barbat de 26 de ani din judetul Mehedinti. Femeia a fost lovita de portiera deschisa a autoutilitarei si proiectata pe acostament.

Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ pentru barbatul de 26 de ani si de 0,87 mg/l alcool pur in aerul expirat pentru barbatul de 36 de ani, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "vatamare corporala din culpa" si "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului".