Accident rutier cu patru victime din cauza unei soferite neatente, la Campulung Moldovenesc

Victimele au fost transportate la spital in vederea acordarii de ingrijiri medicale.

Accident rutier cu patru victime din cauza unei soferite neatente. Sambata, in jurul orei 06.00, in timp ce conducea autoturismul pe strada Calea Bucovinei din municipiul Campulung Moldovenesc, in apropierea intersectiei cu strada Nicolae Iorga, o femeie de 42 de ani din localitate, a patruns pe sensul opus cu intentia de a efectua o manevra de schimbare a directiei de mers spre stanga, fara sa acorde prioritate, moment in care, a intrat in coliziune cu autoturismul condus regulamentar de un barbat de 34 de ani din judetul Botosani.In urma accidentului, a rezultat ranirea conducatoarei auto, a unui barbat de 45 de ani din Campulung Moldovenesc, pasager in autoturismul condus de aceasta si a doi barbati de 25 si 35 de ani, ambii din judetul Iasi, pasageri in celalalt autoturism.Victimele au fost transportate la spital in vederea acordarii de ingrijiri medicale, insa, nici una nu a ramas internata. Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.