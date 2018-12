Accident rutier cu patru victime , la Paltinoasa, dupa ce un sofer a intrat pe contrasens, intr-o curba VIDEO

Impactul a fost atat de puternic incat motorul unuia dintre autoturisme a zburat cativa metri pe sosea. Trei vehicule au fost avariate, din care doua grav.

Accident rutier cu patru victime vineri, in jurul orei 11.00, pe DN 17, la intrare in localitatea Paltinoasa. Patru persoane au fost ranite dupa ce un sofer de 30 de ani, pe nume CROITORU ALEXANDRU OVIDIU, din Gura Humorului a pierdut controlul volanului intr-o curba si a patruns pe contrasens. Acolo masina sa a lovit in plin au alt autoturism condus de un botosanean de 41 de ani, care circula regulamentar iar apoi a ricosat in al treilea vehicul, aflat in spatele masinii lovite initial. In urma impactului violent, 4 persoane, din care trei adulti si un copil de 10 ani, au fost ranite. Acestea au fost transportate de cadre de la SMURD la Spitalul Judetean Suceava cu multiple traumatisme. Toti cei trei soferi implicati au fost verificati cu etilotestul, rezultalele fiind negative. Impactul dintre primele doua masini a fost unul violent incat bucati de caroserie dar si motorul uneia dintre ele au zburat efectiv la metri distanta. Circulatia in zona a fost blocata minute in sir in urma accidentului, formandu-se cozi de masini. Politistii fac cercetari pentru a stabili circumstantele exacte in care s-a petrecut accidentul dar se pare ca soferul de 30 de ani a intrat cu viteza in curba.