Accident rutier cu patru victime si doua autovehicule rasturnate, la iesire din municipiul Suceava spre Botosani FOTO

Accident rutier cu patru victime, sambata dimineata, pe DN 29 A, la iesire din municipiul Suceava spre Botosani, in zona Lindab. Doua autovehicule au intrat in coliziune, unul dintre acestea fiind proiectat intr-un autoturism parcat. In urma impactului doua dintre autovehicule s-au rasturnat. Patru persoane, cu varste cuprinse intre 20 si 47 de ani, au fost ranite. La fata locului au intervenit doua echipaje SAJ si un modul SMURD. Victimele au primit ingrijiri medicale la fata locului, doua dintre acestea( o tanara si un tanar, ambii de 23 de ani) au fost transportati la Spitalul Judetean Suceava. Celelalte doua victime au refuzat transportul la unitatea medicala. Politistii fac cercetari in acest caz pentru a stabili circumstantele producerii accidentului.