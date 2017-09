Accident rutier cu trei victime din cauza unui sofer care nu a acordat prioritate de trecere, la Falticeni FOTO

Politistii au intocmit in cauza dosar penal pentru comiterea infractiunii de vatamare corporala din culpa.

Accident rutier cu trei victime din cauza unui sofer care nu acordat prioritate de trecere. Luni, ora 14:25, un barbat de 36 ani, din municipiul Bucuresti, in timp ce conducea autoturismul maca Renault, pe D.N 2E, in afara localitatii Falticeni, cand a ajuns la intersectia cu D.J 209H, a efectuat virajul la stanga, fara sa acorde prioritate de trecere autoturismului marca Nissan, condus de o femeie de 37 ani, din municipiul Iasi, care circula din sens opus, cele doua autovehicule intrand in coliziune. Din accident a rezultat vatamarea corporala a soferitei, a fiului acesteia in varsta de sapte ani dar si a unui barbat de 60 de ani, din municipiul Bacau, pasager in autoturismul Renault. Conducatorii auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care li s-au recoltat probe biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal pentru comiterea infractiunii de vatamare corporala din culpa.