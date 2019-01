Accident rutier cu trei victime dupa ce doua autoturisme au intrat in coliziune, la Cumparatura FOTO

Accident rutier cu trei victime pe DN 2, in zona localitatii Cumparatura, luni seara. Doua autoturisme au intrat in coliziune. Potrivit reprezentantilor DRDP Iasi, un sofer cu o alcoolemie de 0,63 grame la mie alcool pur in aerul expirat a efectuat o depasire fara sa se asigure si a intrat cu masina in coliziune frontala cu un alt autoturism, condus regulamentar de un alt sofer, care in urma testarii a reiesit ca nu era baut. Potrivit Centrului Infotrafic, accidentul s-a produs dupa ce soferul unui autoturism a pierdut controlul volanului intr-o curba si a patruns pe contrasens, unde a intrat in coliziune frontala cu un alt autoturism, care circula regulamentar. In urma impactului trei persoane au fost ranite. Victimele au fost transportate la spital. "Mentionam ca in zona carosabilul era perfect uscat, cu marcaje vizibile. In zona s-a circulat pe un fir din cele trei disponibile. Echipele DRDP Iasi s-au aflat la locul accidentului pentru a degaja carosabilul, in vederea reluarii complete a circulatiei", au precizat reprezentantii DRDP Iasi. Dupa aproximativ doua ore, circulatia rutiera a fost reluata in zona. Politistii fac cercetari pentru a stabili circumstantele exacte in care s-a petrecut accidentul.