Accident rutier cu trei victime dupa o depasire neregulamentara, la Dumbraveni

Din accident, a rezultat ranirea usoara a conducatoarei auto de 23 de ani, precum si a doi minori, ambii de 16 ani, localnici, pasageri in autoturismul condus de aceasta.

Accident rutier cu trei victime dupa o depasire neregulamentara. Duminica, ora 14.23, in timp ce conducea autoturismul, pe DN 29, in localitatea Dumbraveni, un barbat de 48 de ani, din Republica Moldova, a efectuat manevra de depasire neregulamentara a unei coloane de vehicule, moment in care, a intrat in coliziune cu autoturismul condus in aceeasi directie de o localnica de 23 de ani, care a semnalizat si schimbat directia de deplasare la stanga. Din accident, a rezultat ranirea usoara a conducatoarei auto de 23 de ani, precum si a doi minori, ambii de 16 ani, localnici, pasageri in autoturismul condus de aceasta. Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.