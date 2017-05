Accident rutier cu trei victime in Cornu Luncii

In urma accidentului, a rezultat ranirea grava a conducatorilor auto de 27 si de 73 de ani si ranirea usoara a unei femei de 62 de ani din judetul Neamt, pasagera in autoutilitara condusa de barbatul de 73 de ani.

Accident rutier cu trei victime. Marti, in jurul orei 05.00, in timp ce conducea autoturismul pe DN 2E, in localitatea Cornu Luncii, un tanar de 27 de ani, din judetul Iasi, a pierdut controlul asupra directiei de mers, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune frontala cu autoutilitara condusa regulamentar de un barbat de 73 de ani, din judetul Neamt. Dupa impact, autoturismul condus de tanarul de 27 de ani s-a rotit, fiind acrosat de autoturismul condus de o tanara de 25 de ani din judetul Iasi, care circula in aceeasi directie de mers. In urma accidentului, a rezultat ranirea grava a conducatorilor auto de 27 si de 73 de ani si ranirea usoara a unei femei de 62 de ani din judetul Neamt, pasagera in autoutilitara condusa de barbatul de 73 de ani. Victimele au fost transportate la Spitalul Municipal Falticeni, de unde cele mai grav ranite au fost transferate la Spitalul Judetean Suceava. Cei trei conducatori auto au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.